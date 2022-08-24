Более 180 гектаров сельхозземли Подмосковья сдали в аренду с начала года

Шесть земельных участков в разных округах Подмосковья площадью более 180 гектаров взяли в аренду под ведение сельского хозяйства с января. Сумма сделок превысила 1,7 миллиона рублей.

«Участки расположены в Чехове, Павловском Посаде, Егорьевске и Рузе. В настоящее время выставлено на торги еще четыре участка общей площадью более 147 гектаров в Раменском, Орехово-Зуево и Серебряных Прудах», — рассказала министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

На одном из последних аукционов был приобретен в аренду земельный участок под сельскохозяйственную деятельность в городском округе Руза, вблизи деревни Макеихи. Право аренды на 10 лет выкуплено за 100 тысяч рублей. Арендатором стал Сергей Чеботарев, который планирует разводить овец.

«Фермером мечтал стать с самого детства. У меня большая семья, все вместе мы загорелись сельским хозяйством, тем более что отрасль сейчас весьма популярна», — говорит фермер.

На своем участке Сергей уже выращивает клубнику, которую реализует на ярмарке выходного дня в Москве. Теперь планирует заняться животноводством, под это и взял в аренду участок. Для начала фермер планирует купить 50 голов мясных пород, а в будущем хочет принять участие в проекте «Агростартап».

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о расширении площади программы «Подмосковные 10 гектаров». По ней фермеры могут получить землю на льготных условиях.