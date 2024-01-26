Подмосковье 26 января 2024, 12:22 Более 180 дворников и 40 машин задействуют в уборке снега в Лобне Пресс-служба администрации городского округа Лобня

Читать 360tv в

Расчистка дорог и дворов от снега продолжается в Лобне. Сегодня муниципалитет и управляющие компании выведут на улицы 187 дворников и 40 машин.

Временно исполняющая полномочия главы Лобни Анна Кротова опубликовала в своем Telegram-канале план по уборке снега на 26 января.

Реклама

Работы проведут по следующим адресам: улица Колычева; Лобненский бульвар, 4; Катюшки, 54; Катюшки, 56; Крупской, 20; Ленина, 15; Монтажников, 2; Текстильная, 8; Текстильная, 10; Окружная, 13; Чайковского, 25; Жирохова, 2.

Также вывезут снег по адресам: улица Шадунца, 11; Спортивная, 1к2; Окружная, 11, корпуса 1, 2, 3, 4; Текстильная, 16 и 18; Молодежная, 12; Центральная, 4, 6 и 8; Победы, 18; Борисова, 14к1, 14к2, 24, 24к1; Молодежная, 14А и 14Б; Борисова, 18; Физкультурная, 12; Ленина, 69; Кольцевая, 14А, 14, 12; Калинина, 13; Жирохова, 1, 3, 5.

Жители также могут сообщить адреса, где необходима уборка снега, в комментариях к посту в Telegram-канале Анны Кротовой.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».