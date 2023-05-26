Подмосковье 26 мая 2023, 15:37 Более 1,8 тысячи спортивных мероприятий проведут в Подмосковье летом Пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

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Летний сезон в Подмосковье порадует любителей спорта самыми разнообразными забегами, велогонками, соревнованиями и прочими активными мероприятиями. Подробнее рассказали в Минспорте региона.

«Подмосковье является одним из лидеров среди регионов России по числу спортивных мероприятий. В прошлом году у нас прошло около 1,5 тысячи различных стартов, в которых приняли участие более 1,5 миллиона человек. В этом году мы рассчитываем, что участников будет еще больше», — рассказала вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина.

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В регионе проведут более 1800 спортивных мероприятий, и сезон уже начался. Летом любителей спорта ждет ежегодный всероссийский старт «Забег.РФ», который пройдет 4 июня в Зарайске. На дистанцию одновременно выйдут любители бега в 85 городах страны. Велозаезд «Gran Fondo» соберет велосипедистов уже 28 мая, в Волоколамске. Заезд состоится на автодроме Moscow Raceway.

«Кроме того, у нас в регионе появилась уникальная спортивная традиция, когда жители встречаются с легендами спорта, вдохновляются и включаются в здоровый образ жизни. Впереди много ярких матчей этой серии», — сделал анонс министр физической культуры и спорта Московской области Дмитрий Абаренов.

Подробнее обо всех спортивных соревнованиях, праздниках и фестивалях можно узнавать на сайте Минспорта Подмосковья.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о развитии в регионе спортивной инфраструктуры, отвечающей вызовам времени.

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