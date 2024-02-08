Подмосковье 08 февраля 2024, 18:00 Более 1,8 тысячи километров пути очистили на МЖД после циклона «Ольга» МЖД

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Работа по очистке железнодорожной инфраструктуры от снега идет в непрерывном режиме на МЖД. Об этом сообщили в Минтрансе Подмосковья.

С начала снегопада, который принес циклон «Ольга», менее чем за сутки железнодорожники очистили 1815 километров пути. Собрали и вывезли почти 96 тысяч кубометров снежной массы. Работы продолжаются.

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Сейчас на линию вывели 90 специальных машин и 2,3 тысячи работников. Они расчищают пути и стрелочные переводы на станциях.

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