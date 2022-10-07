Более 1,8 тысячи километров газопроводов построили в Подмосковье по президентскому проекту | 360°

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Более 1,8 тысячи километров газопроводов построили в Подмосковье по президентскому проекту

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В Подмосковье в рамках президентской программы «Социальная газификация» построили уже 1800 километров новых газораспределительных сетей. Таким образом, получилось провести голубое топливо уже в 2200 населенных пунктов.

Как рассказал Министр энергетики Подмосковья Александр Самарин, в строительстве и монтаже участвуют сейчас примерно 400 бригад. Работы проходят без единого выходного. Только до конца этого года в Московской области собираются построить еще больше 500 километров газопроводов.

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Отметим, что на сегодняшний день газораспределительная сеть Подмосковья протянулась уже примерно на 61 тысячу километров. Мособлгаз сейчас обслуживает порядка трех миллионов человек. За полтора года сеть должна прирасти еще на 2500 километров, а количество ее абонентов должно увеличиться на 250 тысяч человек. За выполнением президентской программы можно проследить при помощи интерактивной карты Мособлгаза.

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Ранее стало известно, что голубое топливо по проекту «Социальная газификация» бесплатно подведут к границам 115 тысяч домовладений Подмосковья. Большую часть плана выполнили, и цель — достичь поставленных показателей к концу 2022 года. Об этом президенту Владимиру Путину доложил губернатор Андрей Воробьев.

Социальная газификация

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