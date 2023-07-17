Подмосковье 17 июля 2023, 09:15 Более 1,8 тысячи человек приняли участие в полумарафоне по историческим улицам Сергиева Посада Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта МО

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Традиционный полумарафон «Сергиевым путем» объединил 1840 любителей бега. В Минспорте Подмосковья рассказали, как прошел забег по историческим улицам Сергиева Посада.

Спортсмены стартовали с Красногорской площади и бежали по живописным улицам — мимо лавры, музеев и главных достопримечательностей города. ​

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На главной дистанции мероприятия — 21,1 километра — самыми быстрыми оказались Виталий Логинов из города Иваново и Мария Лихачева из подмосковного поселка Правдинского.

​Победителями на дистанции 10 километров стали Виталий Швец из Переславля-Залесского и Елена Скоблина из Москвы. В этом старте принимала участие чемпионка России в марафоне, обладательница Кубка Европы и участница олимпийских игр 2000 года в Сиднее Любовь Моргунова.

Первыми на дистанции пять километров финишировали Павел Куприянов из Щелкова и Арина Ивкина из Москвы.

Следующий полумарафон проекта «Суперлига Подмосковья» пройдет 19 августа в Серпухове. Регистрация на старт открыта.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поручил увеличить число спортивных мероприятий в Подмосковье. По его словам, жители региона всегда были неравнодушны к спорту, особенно на свежем воздухе. Решению вопроса необходимо уделить особое внимание.

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