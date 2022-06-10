Более 18 тысяч выпускников написали ЕГЭ по обществознанию в Подмосковье

ЕГЭ по обществознанию в Московской области сдали свыше 18 тысяч выпускников. Об этом рассказала вице-губернатор региона Ирина Каклюгина.

«На экзамен было заявлено более 18 тысяч выпускников. Ежегодно в регионе этот предмет у одиннадцатиклассников пользуется большой популярностью», — отметила вице-губернатор.

Экзамен прошел в строгом соответствии с порядком проведения, за его ходом следили 593 общественных наблюдателя.

«В регионе созданы все условия для комфортной сдачи ЕГЭ. Резервный день сдачи пройдет 29 июня», — добавила Ирина Каклюгина.

Результаты ЕГЭ по обществознанию выпускники смогут узнать не позднее 24 июня.

Ранее стало известно, что 147 школьников получили максимальный балл на ЕГЭ по географии, химии и литературе.

Губернатор Подмосковья поручил организовать процесс сдачи ЕГЭ и ОГЭ в Подмосковье на высшем уровне.