Подмосковье 05 апреля 2024, 11:40 Более 18 тысяч велосипедов перевезли в поездах ЦППК с начала года Медиасток.рф

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Пассажиры ЦППК перевезли уже 18,1 тысячи велосипедов в поездах компании с января. Разместить транспорт можно в головном вагоне на специальных креплениях, а также в тамбуре.

Чаще всего велосипеды перевозили на Ярославском направлении — 3,8 тысячи раз с начала года. Следом идут Казанское и Курское — 3,1 и 2,1 тысячи поездок соответственно. Более 40% всех перевозок пришлось на март.

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Провоз двухколесного транспорта в границах МЦД бесплатный в любое время года. Достаточно оформить специальный билет с нулевой стоимостью в кассах или в билетных автоматах. Бесплатно перевезти велосипед можно и на других направлениях — с 11:00 до 16:00 и с 21:00 до 06:00 часов. В остальное время стоимость велобилета составляет 60 рублей при дальности пути до 100 километров и 120 рублей в более дальних поездках.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о развитии транспортной системы Подмосковья в 2024 году.

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