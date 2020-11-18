Более 18 тысяч кредитов на ипотеку под 6,5% годовых выдали в Подмосковье
«Программа льготной ипотеки под 6,5% оказалась очень востребованной и повлияла на увеличение покупательского спроса в период распространения пандемии», — сказала Федотова. Ее процитировал ТАСС.
Министр отметила, что за девять месяцев этого года в регионе купили 1579 тысяч квадратных метров жилья. Спрос на недвижимость в области увеличился на 4% по сравнению с таким же периодом 2019 года.
Правительство РФ запустило программу льготной ипотеки под 6,5% годовых в апреле 2020 года. Ее цель — поддержать россиян, желающих купить квартиры, и строительную отрасль, которые оказались в сложной экономической ситуации из-за пандемии.
Льготный ипотечный кредит на сумму до 12 миллионов рублей можно взять в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях, а также до шести миллионов рублей — в других регионах. В конце октября премьер-министр Михаил Мишустин продлил действие программы до 1 июля 2021 года. При этом, по оценке главы Банка России Эльвиры Набиуллиной, ипотека останется доступной для россиян и после завершения льготного периода.