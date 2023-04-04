Подмосковье 04 апреля 2023, 10:35 Более 18 тысяч детских площадок приведут в порядок в Подмосковье к началу лета

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Месяц чистоты и благоустройства стартовал в Подмосковье 1 апреля. За это время в регионе осмотрят и приведут в порядок 18 тысяч 216 детских площадок.

«Инспекторы ГУСТ регулярно следят за состоянием детских площадок и направляют дефекты в работу. Однако сейчас муниципалитеты должны приложить максимум усилий, чтобы подготовить ДИП к летним каникулам», — подчеркнула руководитель Главного управления содержания территорий Подмосковья Светлана Аипова.

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Перечень обязательных работ включает ремонт игровых элементов, замену песка в песочницах и восстановление покрытия там, где это нужно. Площадки необходимо очистить от снега и мусора, привести в порядок урны и лавочки. Системы видеонаблюдения нужно проверить.

В этом году ГУСТ передаст более 70 автомобилей для специально подготовленных бригад, которые будут ремонтировать детские площадки.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поручил разобраться с лужами на дорогах, прежде чем проводить ямочный ремонт. В противном случае, по его словам, это будет «мартышкин труд».

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