Более 18 тысяч человек привлекли к уборке дворов Подмосковья

Заместитель министра благоустройства Московской области Светлана Аипова на заседании регионального правительства рассказала, что уборкой дворов и общественных территорий в регионе заняты более 2,7 тысячи единиц техники и 18 тысяч человек.

Аипова отметила, что зима 2022 года выдалась в 2,5 раза более снежной, чем зимние месяцы 2021 года. Это заметно по увеличению количества обращений жителей через «Добродел» и социальные сети.

«В этом сезоне работами по уборке дворов и общественных территорий занимаются более 2,7 тысячи единиц техники и более 18 тысяч человек», — рассказала она.

В 2021 году в рамках подготовки к зиме городские округа приобрели 165 единиц техники и дополнительно наняли 817 дворников.

Аипова заявила о важности соблюдения регламента уборки территорий, отметив, что худшими по уборке снега и наледи являются Коломна, Красногорск и Химки.

Правительство Московской области

«У Химок большое количество просрочек, несмотря на то, что тема снега должна обрабатываться в течение суток», — сказала она. Несмотря на предельно высокую нагрузку, инфраструктура должна справляться с вызовами, добавила чиновница.

«Все эти мероприятия крайне необходимы, потому что техника, регламент и дворники — все это слагаемые успеха. Поэтому службу будем усиливать. Требования жителей справедливы — они растут. Мы должны справляться», — заявила Аипова.