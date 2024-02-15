Подмосковье 15 февраля 2024, 11:26 Более 18 тысяч человек посетили лыжни Подмосковья за неделю Министерство благоустройства Московской области

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За неделю на лыжнях Подмосковья покатались более 18 тысяч человек. Об этом сообщили в Министерстве благоустройства Московской области.

«На территории парков и лесопарков Московской области функционируют 52 лыжные трассы. Из них 27 лыжней до трех километров, 15 лыжней протяженностью от трех до пяти километров и 13 лыжней протяженностью более пяти километров», — сообщил министр благоустройства Подмосковья Михаил Хайкин.

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В ведомстве уточнили, что в Подмосковье открыли десять новых лыжных трасс по программе губернатора «Парки в лесу». Речь идет о парках в Балашихе, Лыткарине, Истре, Подольске, Электростали, Видном, Лобне, Люберцах и Химках.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев открыл футбольный манеж и ФОК с искусственным льдом в Домодедове. Объект построили в рамках реализации национального проекта «Спорт — норма жизни».

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