Подмосковье 08 декабря 2022, 22:54 Более 18 млрд рублей поступило в муниципальные бюджеты Подмосковья от аренды недвижимости с начала года

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В муниципальные бюджеты Московской области от аренды недвижимости поступило 18,1 миллиарда рублей с начала 2022 года. Об этом сообщили в Минимущества региона.

Это на 400 миллионов больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, уточнила министр имущественных отношений Подмосковья Наталья Адигамова.

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«За 11 месяцев 2022 года задолженность по арендной плате за землю и имущество, находящихся в муниципальной собственности, снижена на 786 миллионов рублей, что говорит о повышении финансовой дисциплины среди арендаторов Подмосковья», — отметила Наталья Адигамова.

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Лидерами в данной работе стали городские округа Одинцово, в бюджет которого поступило 1412 миллионов рублей, Балашиха — 1190 миллионов рублей, а также Красногорск с пополнением бюджета на 1070 миллионов рублей.

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