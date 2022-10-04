Более 18 миллионов рублей взыскали в Подмосковье с нарушителей правил провоза отходов | 360°

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Более 18 миллионов рублей взыскали в Подмосковье с нарушителей правил провоза отходов

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Больше 18 миллионов рублей взыскали в Подмосковье с нарушителей, которые не оплатили штрафы за транспортировку строительных отходов без оформления электронного талона. Чаще всего такие нарушения выявлялись по материалам фото и видеофиксации, которые были получены со стационарных камер наблюдения, установленных на подмосковных трассах.

С начала реформирования перевозок строительных отходов минул уже год, за это время было выставлено порядка 580 материалов в отношении должников, чтобы далее возбуждались исполнительные производства. Об этом рассказал Тихон Фирсов, министр экологии и природопользования Подмосковья.

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К текущему моменту уже в десяти городских округах Подмосковья сформировали специальные рабочие группы, которые займутся борьбой с несанкционированными навалами мусора, в процессе будут участвовать представители Минэкологии и других ведомств.

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