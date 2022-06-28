Более 18 миллионов ПЦР-тестов на коронавирус сделали в Подмосковье с начала пандемии

Более 18 миллионов ПЦР-исследований на SARS-CoV-2 провели в Московской области с начала пандемии. Это главный метод выявления коронавируса.

Как рассказала первый заместитель председателя областного правительства Светлана Стригункова, тест делают бесплатно при симптомах респираторного заболевания и назначении от врача.

Жители Подмосковья получают результаты исследования в СМС.

Сейчас ситуация с коронавирусом в регионе стабильная. В сутки специалисты выполняют около девяти тысяч ПЦР-тестов на COVID-19 Светлана Стригункова.

Она подчеркнула, что на пике пандемии в Московской области проводили по 36 тысяч ПЦР-исследований каждый день.

Привиться от коронавируса можно бесплатно. Для этого в Московской области работают специальные пункты вакцинации. Их можно найти на интерактивной карте covid.mz.mosreg.ru.