Подмосковье 07 августа 2023, 13:46 Более 1,8 миллиона человек посетили парки Подмосковья за неделю Министерство благоустройства Московской области

Читать 360tv в

С 31 июля по 6 августа в парках и лесопарках Московской области отдохнули свыше 1,8 миллиона человек. Об этом сообщили в министерстве благоустройства региона.

«В жаркую погоду так и хочется на природу, в лес или парк, поэтому посещаемость наших парков на прошедшей неделе была рекордной. Там побывали свыше 1,8 миллиона человек, что на 349 тысяч больше по сравнению с таким же периодом прошлого года», — рассказал министр Михаил Хайкин.

Реклама

На прошлой неделе самым посещаемым парком стал «Пехорка» в Балашихе. В него пришли 94 тысячи человек. На втором месте оказался парк Толстого в Химках — 57 тысяч посещений, далее — Сестрорецкий парк в Клину — 48 тысяч. В пятерку популярных мест вошли Центральный парк культуры и отдыха в Пушкино с 31 тысячей посещений и парк «Фабричный» в Истре с 28 тысячами.

В субботу и воскресенье из-за жаркой погоды в парках посетителям раздавали питьевую воду. За два дня жители получили более двух тысяч бутылок бесплатной воды. Также в выходные у водоемов отдохнули свыше 60 тысяч человек.

Самыми посещаемыми пляжами оказались у озера Сенеж в Солнечногорске, на который пришли 8,6 тысячи человек, пляж Волкуша в Лыткарине — 7,8 тысячи, пляж Мысово в Долгопрудном — 5,4 тысячи, Солнечный берег в Талдоме — 3,7 тысячи и пляж на озере Голубое — 3,5 тысячи отдыхавших.

Всего в регионе действуют 203 зоны отдыха у воды.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поблагодарил коллег за обеспечение безопасности мест отдыха в регионе. По его словам, работу в данном направлении следует продолжить.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».