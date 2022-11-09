Подмосковье 09 ноября 2022, 18:07 Более 18 миллиардов рублей выделили на президентский проект «Демография» в Подмосковье в 2022 году

Читать 360tv в

Национальный проект «Демография» помогает создавать дополнительные места в яслях, строить новые детские сады и реконструировать спортивные сооружения в Подмосковье. В 2022 году на эти цели направлено 18,2 миллиарда рублей.

Благодаря президентскому проекту «Демография» в Подмосковье уже открыто 565 дополнительных мест в яслях, а до конца года их будет около 700. Детей примут в 24 учреждениях региона.

Реклама

Родители в Московской области получают материнский капитал. С 1 февраля 2022 года его размер на первого ребенка составляет 524,5 тысячи рублей, на второго — 693,1 тысячи (при условии, что семья не получала такие выплаты на первенца).

Реклама

Президентскую выплату на первого ребенка по нацпроекту «Демография» назначили более чем 56 тысячам семей с низкими доходами в Подмосковье. Пособие составляет 15 737 рублей.

Средства по нацпроекту идут также на строительство и реконструкцию спортивных сооружений, содействие занятости и многое другое.

Председатель комитета Мособлдумы по социальной политике и здравоохранению Андрей Голубев уточнил, что для реализации нацпроектов в Московской области создан офис, а ход работ отслеживается через Центр управления регионом. Контроль происходит на каждом этапе — от проведения торгов до исполнения госконтрактов и открытия объектов.