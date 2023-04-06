Подмосковье 06 апреля 2023, 12:48 Более 17,5 тысячи человек зарегистрировались на конкурс «Лидеры России» за сутки

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За первые сутки в конкурсе «Лидеры России» зарегистрировалось более 17,5 тысячм человек. Об этом объявили на очном заседании Наблюдательного совета конкурса.

«В этом году мы отошли от концепции отраслевых треков, но мы не можем не учитывать запрос партнеров конкурса на отраслевых управленцев. Поэтому у участников будет возможность обратить на себя внимание отраслевых министерств, корпораций, бизнеса, описав свой опыт на этапе „Управленческие решения“, — заявил генеральный директор АНО „Россия — страна возможностей“ Алексей Комиссаров.

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Присоединиться к участию и регистрироваться можно на сайте лидерыроссии.рф. Конкурс управленцев «Лидеры России». Входит в президентскую платформу «Россия — страна возможностей».

Участники могут получить образовательный грант в размере миллиона рублей, поработать с наставником из числа лидеров бизнеса или госуправления, получить оценку и рекомендации по развитию своих управленческих компетенций от лучших HR-специалистов, войти в сообщество лучших управленцев России и стать участником в программе развития кадрового управленческого резерва.

Ранее губернатор Андрей Воробьев напомнил, что власти Подмосковья должны работать над тем, чтобы не допустить технологического отставания из-за антироссийских санкций. Региону нужно привлекать грамотных специалистов и дорожить теми, кто дает уникальный результат.

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