Более 1700 школьников посетили занятия детского технопарка «Изобретариум» в Реутове

В Реутове число школьников, посещающих занятия в детском технопарке «Изобретариум», превысило 1,7 тысячи человек. Об этом сообщил глава городского округа Станислав Каторов.

«Сегодня „Изобретариум“ посещают более 1,7 тысячи детей от пяти до 18 лет. В учреждении реализуются 58 образовательных программ, в которые уже более трех лет входят scratch-программирование, изучение языков PYTHON, C++, С-шарп», — рассказал глава муниципалитета.

Каторов добавил, что в минувшем году реутовский технопарк признали лучшей средой для развития научно-технического творчества в России. Глава муниципалитета подчеркнул, что дополнительное образование играет важную роль в подготовке ребенка к реальной жизни.

«Детский технопарк „Изобретариум“ — это уникальный образовательный центр, предоставляющий возможность сформировать у детей компетенции в наукоемких и высокотехнологичных отраслях», — пояснил Каторов.

В ближайшее время администрация городского округа планирует создать «Изобретариум 3.0», который будет включать программы освоения технологий современной медицины.

Педагогический состав технопарка сформирован в том числе из сотрудников градообразующего предприятия АО «ВПК «НПО машиностроения», преподавателей аэрокосмического факультета МГТУ имени Н. Э. Баумана и молодых ученых.