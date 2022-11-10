Подмосковье 10 ноября 2022, 17:43 Более 170 тысяч участков в Подмосковье проверили на целевое использование с начала года

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В Московской области с начала 2022 года муниципальный земконтроль обследовал свыше 170 тысяч земельных участков общей площадью 473,4 тысячи гектара. Об этом сообщили на расширенном заседании Комитета по имущественным отношениям, природопользованию и экологии Мособлдумы.

Как сообщила министр имущественных отношений Подмосковья Наталья Адигамова, с начала 2022 года из обследованных 8,2 тысячи земельных участков сельхозназначения общей площадью 316,2 тысячи гектара были выявлены нарушения на 3,9 тысячи участков площадью более 125 тысяч гектаров.

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«Земельный фонд Московской области составляет 4,4 миллиона гектара, из них 1,7 миллиона — это сельскохозяйственные земли. Земля должна использоваться строго по назначению и приносить доход. На сегодняшний день пока что остается проблема по сельхозземлям — это нецелевое использование, как правило, это зарастание борщевиком. И самый действенный инструмент воздействия в этом случае — финансовый, так как ставка налога на земельный участок зависит от факта использования», — сказала Наталья Адигамова.

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Министр напомнила, что налогообложение по пониженной ставке, не превышающей 0,3% от кадастровой стоимости, осуществляется при условии, что земельные участки используются в соответствии с их целевым назначением, в противном случае — налоговыми органами применяется увеличенная ставка земельного налога, которая составляет до 1,5%.

В ходе заседания было отмечено, что благодаря совместной работе Минимущества, муниципальных земельных контролеров и налоговой службы собственники 5,5 тысячи земельных участков приступили к их надлежащему использованию. А перерасчет налоговой ставки дополнительно принес в бюджет городских округов Подмосковья 338 миллионов рублей.