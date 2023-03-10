Подмосковье 10 марта 2023, 12:49 Более 170 тысяч билетов в кино и театры купили по «Пушкинским картам» в Подмосковье за зиму Почти 386 тысяч «Пушкинских карт» оформили в Подмосковье

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Жители Подмосковья оформили около 386 тысяч «Пушкинских карт» с начала действия программы. Чаще всего молодые люди используют лимит пластика на кино и спектакли.

Вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина напомнила, что «Пушкинскую карту» может получить любой житель в возрасте от 14 до 22 лет. Подмосковье входит в число лидеров России по реализации проекта.

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Участниками программы уже стали 364 подмосковные организации культуры. Это музеи, заповедники, библиотеки, театры и кинотеатры. Только за три зимних месяца по «Пушкинским картам» было куплено 175 тысяч билетов на самые разные мероприятия.

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Губернатор Андрей Воробьев напомнил, что с актуальной афишей праздников, концертов и фестивалей можно ознакомиться на сайте welcome.mosreg.ru.