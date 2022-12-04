Подмосковье 04 декабря 2022, 15:24 Более 170 сумоистов из разных стран мира выступили на Кубке Содружества в Чехове

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В Чеховском дворце спорта «Олимпийский» прошли соревнования по сумо, на которых выступили спортсмены из десяти стран мира. Также 4 декабря на спортивно-оздоровительной базе «Чехов» начинает работу международный тренировочный лагерь с участием профессиональных борцов сумо.

Первое место в командных выступлениях заняла сборная из России, второе — сборная Ирана, бронзу взяли спортсмены из Монголии. Отмечается, что четыре сумоиста из Подмосковья также представляли страну на соревнованиях.

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«Очень здорово, что, несмотря на сложную мировую обстановку, продолжается международный календарь соревнований. Это очень важно. Сегодня мы видим большое количество участников из разных стран. Важно и то, что турнир проходит в Подмосковье — в Чехове. Уровень организации очень хороший, а эмоции непередаваемые. Очень радостно, что люди здесь могут заинтересоваться этим видом спорта, начать изучать его», — отметил директор департамента физической культуры и массового спорта министерства спорта России Максим Уразов.

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Кроме того, с 4 по 7 декабря в тренировочном лагере на спортивной базе «Чехов» пройдут совместные тренировки представителей разных школ борьбы, где участники смогут обменяться навыками и поделиться опытом.

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