Подмосковье 25 января 2023, 12:48 Более 170 студентов и молодых IT-специалистов из Подмосковья выступят на международной олимпиаде в мае

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Весной этого года в России пройдет XIV Международная олимпиада «IT-Планета 2023» в сфере информационных технологий. Студентов и молодых IT-специалистов Московской области пригласили поучаствовать в соревновании. На данный момент регистрацию прошли 177 жителей региона из 13 организаций. Заявки будут принимать до конца февраля.

Каждый год в IT-Олимпиаде участвуют более 20 тысяч человек. За 13 лет существования соревнований за главный приз поборолись 1756 специалистов из Подмосковья. Из них шесть человек дошли до финала.

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Конкурсная программа включает в себя 16 конкурсов по робототехнике, программированию, администрированию операционных систем, веб-дизайну, сетевым технологиям, 3D- моделированию, информационной безопасности и другим направлениям. Партнерами олимпиады выступили компании «1С», Postgres Pro, «РОББО», ROBIN, iS ping, Varwin и другие.

В этом году регистрация участников и организаций будет продолжаться до 28 февраля. Отборочные этапы в формате онлайн стартуют уже 1 февраля и продлятся до 30 апреля. Финал пройдет с 26 по 29 мая в очном формате. О месте его проведения сообщат позднее.

Победители соревнований получат возможность пройти практику или трудоустроиться в ведущих российских технологичных компаниях.

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