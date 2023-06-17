Подмосковье 17 июня 2023, 02:30 Более 170 сотрудников МОНИКИ отметили благодарностями в преддверии Дня медработника МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского

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В преддверии Дня медицинского работника 174 сотрудника МОНИКИ имени Владимирского наградили благодарностями. Их отметили за добросовестный труд, вклад в здравоохранение Московской области и высокий профессионализм.

«Благодарю коллег за ваш нелегкий труд, самоотдачу и верность профессии! Благодаря вам наш институт продолжает работать на самом высоком уровне, внедряя высокие технологии в науку и медицину», — отметил директор МОНИКИ Константин Соболев.

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