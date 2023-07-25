Подмосковье 25 июля 2023, 14:22 Более 170 опасных троп вблизи ж/д ликвидировали в Подмосковье с начала года Минтранс Подмосковья

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Борьба с незаконными переходами через железнодорожные пути продолжается в Подмосковье. С начала года перекрыли еще 170 опасных троп, которые часто становятся причиной гибели людей.

«В местах, где образовались опасные тропы, установили 500 метров железобетонных и металлических ограждений. Это позволило ликвидировать 176 несанкционированных переходов через железную дорогу», — рассказал министр транспорта Московской области Алексей Гержик.

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С начала года на железной дороге Подмосковья произошло уже около 100 несчастных случаев. Больше 50 человек погибли, переходя через пути по несанкционированным переходам.

Чтобы ликвидировать такие лазейки, их преграждают заборами, выкапывают специальные рвы и высаживают на пути труднопроходимые кустарники. Для безопасного же пересечения ж/д в Подмосковье строят новые объекты — до конца года откроют еще пять разноуровневых и 14 одноуровневых пешеходных переходов.

Ранее об открытии МЦД-3 и МЦД-4 в Подмосковье рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев. Так, с сентября перерывы между электричками сократятся до шести минут вместо 20.

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