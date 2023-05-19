Подмосковье 19 мая 2023, 05:30 Более 170 номеров представили на подмосковном этапе «Студенческой весны» Министерство информационных и социальных коммуникаций Московской области

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В Московской области объявили победителей регионального этапа всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна». На конкурсе презентовали 176 номеров, сообщили в министерстве информационных и социальных коммуникаций региона.

«Мы определили лауреатов, из которых 50 сильнейших совсем скоро отправятся представлять наш регион на федеральном уровне. В конкурсе приняли участие более 500 самых творческих и талантливых студентов из 32 образовательных организаций Московской области», — сообщила руководитель министерства Екатерина Швелидзе.

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Номера поделили на девять направлений: вокальное, инструментальное, танцевальное, театральное, оригинальный жанр, мода, медиа, видео и арт.

От Подмосковья на всероссийский фестиваль отправятся две делегации. С 26 мая по 1 июня 30 студентов будут представлять свои номера в Перми, а с 11 по 17 июня 20 представителей колледжей выступят в Ханты-Мансийске. Всего две тысячи конкурсантов из более 80 регионов представят около тысячи номеров.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что образовательные кластеры Подмосковья — это уникальные площадки для развития талантов школьников.

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