Подмосковье 08 августа 2023, 03:00 Более 170 нарушителей чистоты привлекли к административной ответственности в Подмосковье за день ГУСТ

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За день по упрощенной системе в Подмосковье привлекли к административной ответственности более 170 нарушителей. Руководитель ГУСТ Московской области Светлана Аипова заявила, что штрафы за указанный период составили почти пять миллионов рублей.

«Часть постановлений за незаконную перевозку строительного мусора: 109 фактов на сумму три миллиона 658 тысяч. Парковка возле контейнерных площадок и в зоне зеленых насаждений: 40 случаев на сумму 65 тысяч рублей», — уточнила Аипова.

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Кроме того, умные камеры отправили 24 штрафа на сумму 1,1 миллиона рублей. В ГУСТ отметили, что только за незаконную перевозку ОССиГ сумма штрафов с начала года уже превысила 150 миллионов рублей.

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