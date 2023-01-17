Подмосковье 17 января 2023, 18:42 Более 170 миллионов рублей выделили муниципалитетам Подмосковья на уборку навалов мусора в этом году

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В 2023 году на уборку мусора с территории лесного фонда муниципальным образованиям Подмосковья выделили 170,7 миллиона рублей. Кроме того, на ликвидацию вновь выявленных свалок предусмотрен резерв в 8,5 миллиона рублей.

«Эти средства предусмотрены на ликвидацию 53,8 тысячи кубических метров различного мусора. В настоящее время объем выявленных свалок, которые предстоит убрать, составляет 18,5 тысячи кубических метров», — сообщил курирующий Комлесхоз зампред Правительства Московской области Георгий Филимонов.

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За уборку мусорных навалов с 2022 года отвечают муниципалитеты Подмосковья. В прошлом году на приведение в порядок лесного фонда было выделено 108,1 миллиона рублей.

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Ранее сообщалось, что Комлесхоз увеличит количество профилактических мероприятий в Подмосковье в 2023 году. Также могут проводиться и внеплановые проверки.

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