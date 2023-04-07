Подмосковье 07 апреля 2023, 00:29 Более 170 миллионов рублей потратят на уборку мусора в лесах Подмосковья

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Более 170 миллионов рублей выделили на уборку мусора в лесах Московской области. Работы начнутся 10 апреля, сообщили в комитете лесного хозяйства региона.

«С 2022 года полномочиями по уборке несанкционированных навалов мусора в лесах наделены муниципальные образования. На 2023 год муниципалитетам региона выделено на эти цели более 170 миллионов рублей для ликвидации 53,8 тысячи кубических метров отходов с территории лесного фонда», — сообщил курирующий комлесхоз зампред правительства региона Георгий Филимонов.

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В Дмитрове работы уже начались. Обработкой и утилизацией мусора займутся 27 городских округов, в том числе Богородский, Волоколамский, Воскресенский, Дмитровский, Домодедово, Ступино, Солнечногорск. Лотошино и Серебряные Пруды отказались от финансирования.

В первую очередь будут отрабатывать обращения о навалах мусора в лесах.

Ранее губернатор Андрей Воробьев напомнил, что Подмосковье занимает третье место в России по благоустройству. В регионе преображаются парки, скверы и набережные, а также реализуется масштабная программа в лесопарках.

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