Подмосковье 23 мая 2023, 13:29 Более 170 километров сельских дорог отремонтируют в Подмосковье за год Минтранс Подмосковья

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В этом году в Подмосковье отремонтируют более 170 километров сельских и подъездных к населенным пунктам дорог. Работы проведут в 25 округах по нацпроекту «Безопасные качественные дороги».

«При формировании программы ремонта большое внимание уделяется не только дорогам в черте населенных пунктов, но и подъездам к ним», — сообщил министр транспорта Подмосковья Алексей Гержик.

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Участки, которые будут отремонтированы, выбрали сами жители на портале «Добродел». В этом году дороги станут лучше в Богородском округе, Волоколамске, Домодедове, Клину, Можайске, Орехово-Зуеве, Чехове, Ступине, Щелкове и Одинцове.

На данный момент работы уже завершили в деревне Летуново городского округа Зарайск и в деревне Митькино в Одинцове.

Во время ремонта на всех участках заменят покрытие, укрепят обочины и нанесут разметку. Подробнее с программой ремонта можно ознакомиться на сайте Минтранса региона.

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