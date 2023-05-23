23 мая 2023, 13:29
Более 170 километров сельских дорог отремонтируют в Подмосковье за год
В этом году в Подмосковье отремонтируют более 170 километров сельских и подъездных к населенным пунктам дорог. Работы проведут в 25 округах по нацпроекту «Безопасные качественные дороги».
«При формировании программы ремонта большое внимание уделяется не только дорогам в черте населенных пунктов, но и подъездам к ним», — сообщил министр транспорта Подмосковья Алексей Гержик.
Реклама
Участки, которые будут отремонтированы, выбрали сами жители на портале «Добродел». В этом году дороги станут лучше в Богородском округе, Волоколамске, Домодедове, Клину, Можайске, Орехово-Зуеве, Чехове, Ступине, Щелкове и Одинцове.
На данный момент работы уже завершили в деревне Летуново городского округа Зарайск и в деревне Митькино в Одинцове.
Во время ремонта на всех участках заменят покрытие, укрепят обочины и нанесут разметку. Подробнее с программой ремонта можно ознакомиться на сайте Минтранса региона.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что новый съезд с Володарского шоссе втрое ускорит путь до Москвы. Его смогли открыть на три года раньше.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
Дороги
Ремонтные работы
Реклама
Реклама