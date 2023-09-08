Подмосковье 08 сентября 2023, 17:52 Более 170 избирательных участков открыли в Одинцове пресс-служба администрации Одинцовского городского округа

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Выборы в Подмосковье продлятся три дня — 8, 9 и 10 сентября. Избирательные участки будут открыты для очного голосования с 08:00 до 20:00.

В здание детского сада № 44 с самого утра пришли жители, чтобы отдать свой голос.

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«Я пришла не одна, со своими детьми. Сегодня важный выбор для нашего Подмосковья. Люди пришли голосовать с восьми утра, и мы в их числе. Наш участок находится в детском саду, новом, красивом», — поделилась руководитель Центра поддержки материнства «Мамина Помощь» Ольга Кравченко.

В этом году впервые в Подмосковье проводится дистанционное электронное голосование. Его основная задача- сделать участие в выборах более комфортным. Одними из первых в округе систему протестировали члены клуба «Активное долголетие» и «Серебряные волонтеры». Для этого пенсионеры пришли в Библиотеку № 1.

«Я пришла проголосовать дистанционно, потому что было очень интересно опробовать систему. На протяжении своей жизни, всегда голосовала в бумажном виде. Но нам, как представителям старшего поколения, очень хочется испытать новые технологии», — поделилась член клуба «Серебряные волонтеры» Наталья Романенко.

пресс-служба администрации Одинцовского городского округа

За электронным голосованием в Московской области следит специальная группа общественных наблюдателей. Кроме того, работает региональный штаб по общественному наблюдению за выборами.

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