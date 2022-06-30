Более 170 домов отремонтируют в Подольске до конца года

На региональную программу капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов городского округа Подольск выделено два миллиарда рублей.

Планируется отремонтировать 177 многоквартирных домов. Отремонтируют кровли в 53 домах, фасады в 38 домах, инженерные системы в 61 доме, заменят 16 лифтов в шести домах.

На данный момент работы завершены в 74 домах.

«В Московской области реализуется самая значительная программа в Российской Федерации по капитальному ремонту, в которую включено более 44 тысяч многоквартирных домов. Планы капитального ремонта рассчитаны до 2049 года. В ходе реализации программы капитального ремонта Московской области с 2014 года произведен капитальный ремонт более 15,2 тысячи домов. Улучшены жилищные условия свыше двух миллионов жителей области», — отметил глава регионального МинЖКХ Антон Велиховский.

В 2021 году на территории Московской области капитально отремонтировали 2500 многоквартирных домов. На 2022 год в Московской области запланирован ремонт 3757 домов.

«В рамках трехлетнего плана будет проведен ремонт порядка восьми тысяч домов. Срок окончания действия договоров — 30 декабря 2022 года», — сообщил генеральный директор Фонда капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов Подмосковья Валерий Николов.

С адресной программой ремонта многоквартирных домов Московской области на 2022 год можно ознакомиться на интерактивной карте, размещенной на сайте Фонда капитального ремонта Подмосковья.