Более 170 домов капитально отремонтируют в Подольске до конца года | 360°

Подмосковье 14 октября 2022, 20:19 Поделиться Telegram

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Viber Более 170 домов капитально отремонтируют в Подольске до конца года

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В этом году в региональную программу капитального ремонта домов в Подольске вошло сразу 177 зданий. На такие работы выделено более 2 миллиардов рублей. Ремонтировать кровли нужно будет в 53 домах, фасады — еще в 38, инженерные системы в 61 доме. Также запланирована замена 16 лифтов в шести домах. К этому моменту уже удалось выполнить ремонт в 81 МКД.

В целом в Подмосковье проходит самая масштабная программа в России по капитальному ремонту, на ближайшие годы запланировано отремонтировать более 44 тысяч многоквартирных домов. В целом такие планы расписаны уже до 2049 года.

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В ходе реализации программы по капитальному ремонту в Подмосковье восстановили 15,7 тысячи домов.

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«Улучшены жилищные условия 2,5 миллиона жителей области. Особое внимание нами уделяется вопросам замены лифтов, кровель, фасадов и систем газоснабжения в рамках реализации программы капремонта МКД, — отметил министр регионального министерства ЖКХ Антон Велиховский. — Заменено более 12 400 лифтов, отремонтировано порядка 9 тысяч крыш и 3 650 фасадов, а также проведен ремонт газоснабжения в 1 650 МКД».

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