Подмосковье 17 февраля 2023, 15:56 Более 170 детей приняли участие в лыжных соревнованиях на стадионе «Снежинка» в Химках

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Соревнования «Юный лыжник» прошли на стадионе «Снежинка» в Химках. Участие в них приняли более 170 детей дошкольного возраста. Всего выступили 34 команды из разных детских садов муниципалитета.

Юные спортсмены прошли на лыжах дистанцию 800 метров.

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«Уже с детства мы прививаем малышам любовь к спорту. В нашем городе для этого созданы все условия — открыто большое количество спортивных детских школ разной направленности, а также кружки и секции, многие из них бесплатные. Для нас важно, чтобы дети получали возможность заниматься любыми видами спорта», — отметила лидер движения общественной поддержки Людмила Клименко.

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Каждый участник получил сладкий подарок за выносливость и стремление к победе.

«Мне кажется, что эту лыжную гонку можно считать настоящим детским праздником. Соревнования „Юный лыжник“ — один из этапов воспитания будущих чемпионов. Я уверена, что многие ребята определенно свяжут свою жизнь с этим чудесным зимним видом спорта. И, конечно, Совет депутатов будет поддерживать наших спортсменов», — отметила лидер движения общественной поддержки Ольга Гончар.

Лыжная гонка для дошкольников проходит в Химках каждую зиму с 2015 года. Стадион «Снежинка» выбран не случайно, это одно из любимых мест досуга химчан. В рамках движения общественной поддержки горожане не раз выдвигали инициативу по его обновлению.

«Химчане хотят, чтобы стадион стал центром притяжения не только в зимнее время. Идея жителей при поддержке депутатского корпуса, главы города Дмитрия Волошина и губернатора Андрея Воробьева вошла в „Народную программу“. Теперь комплекс ждет реконструкция», — сообщил муниципальный депутат Евгений Иноземцев.

Он добавил, что здесь планируют создать туристический кластер с круглогодичной лыжно-роллерной трассой и веревочным парком.

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