Подмосковье 28 февраля 2024, 19:03 Более 170 человек переедут из аварийного жилья в новый дом на Октябрьской улице в Пушкино Министерство стройкомплекса Подмосковья

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Строительство дома для переселенцев из аварийного жилья продолжается на Октябрьской улице в Пушкино. В новое здание переедет 65 семей — более 170 человек. Об этом сообщили в Министерстве строительного комплекса Московской области.

На данный момент на объекте завершили фасадные работы, на финишной прямой отделочные работы в квартирах и общедомовых помещениях. Также ведется благоустройство прилегающей территории.

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Отмечается, что общая расселяемая площадь аварийного жилого фонда составит почти три тысячи квадратных метров. Напомним, в Пушкино стартовала программа переселения из аварийного жилья, в рамках которой ключи от новых квартир получат более 1,2 тысячи человек.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о капитальном ремонте домов в 2024 году. Он подчеркнул, что свыше четырех тысяч объектов обновят и реконструируют до конца года.

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