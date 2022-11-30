30 ноября 2022, 16:14
Более 170 автобусов вышли на компенсационные маршруты в Подмосковье в ноябре
Компания «Мострансавто» предоставила 175 компенсационных автобусов по заказу Центральной пригородной пассажирской компании. Автобусы потребовались для работы на маршрутах, дублирующих движение электропоездов.
В ноябре текущего года «Мострансавто» и министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья предоставили 175 автобусов по заказу «ЦППК» — 140 машин большого класса и 35 малого класса.
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Автобусы дублировали маршруты движения электропоездов, расписание которых изменилось в связи с плановым ремонтом железнодорожной инфраструктуры. Больше всего машин было использовано на Савеловском направлении, здесь работали свыше 120 автобусов.
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Водители прошли инструктаж о неукоснительном соблюдении правил дорожного движения, расписания и схемы движения. Диспетчерский состав прошел инструктаж по теме оперативного регулирования транспортной работы.
Автобусы работали на компенсационных маршрутах до окончания путевых работ и полного возобновления железнодорожного сообщения.
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