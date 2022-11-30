Подмосковье 30 ноября 2022, 16:14 Более 170 автобусов вышли на компенсационные маршруты в Подмосковье в ноябре

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Компания «Мострансавто» предоставила 175 компенсационных автобусов по заказу Центральной пригородной пассажирской компании. Автобусы потребовались для работы на маршрутах, дублирующих движение электропоездов.

В ноябре текущего года «Мострансавто» и министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья предоставили 175 автобусов по заказу «ЦППК» — 140 машин большого класса и 35 малого класса.

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Автобусы дублировали маршруты движения электропоездов, расписание которых изменилось в связи с плановым ремонтом железнодорожной инфраструктуры. Больше всего машин было использовано на Савеловском направлении, здесь работали свыше 120 автобусов.

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Водители прошли инструктаж о неукоснительном соблюдении правил дорожного движения, расписания и схемы движения. Диспетчерский состав прошел инструктаж по теме оперативного регулирования транспортной работы.

Автобусы работали на компенсационных маршрутах до окончания путевых работ и полного возобновления железнодорожного сообщения.

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