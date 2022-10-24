Новый жилой квартал появится в деревне Глухово в Красногорске | 360°

Подмосковье 24 октября 2022, 13:27 Новый жилой квартал появится в деревне Глухово в Красногорске

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В деревне Глухово, которая находится на территории Красногорска, собираются уже в ближайшем будущем строить многоквартирные дома высотой до семи этажей. Также там появятся как минимум два детских сада, большая школа, спортивно-оздоровительный центр и новый МФЦ. Договор на такое строительство уже подписали в администрации городского округа с застройщиком «СЗ „СТ-ДЕВЕЛОПМЕНТ“.

Все дома будут строиться по самым современным стандартам. Там оборудуют максимально удобные входы, в том числе, и для людей с ограниченными возможностями. Удобно заходить будет и мамам с колясками, и просто родителям с маленькими детьми. На первых этажах собираются сделать площадки для коммерческой деятельности. Мусоропроводов в домах не будет изначально — там установят специальные контейнеры, причем, с возможностью раздельного сбора мусора.

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Комфорт-класс при этом будет в каждой квартире. В них появятся панорамные окна, установят специальные корзины, в которые можно будет поместить кондиционеры. Месторасположение будет очень удобным. В пешей доступности окажутся школы и детсады, места для парковки, площадки для спорта и отдыха как для детей, так и для взрослых. Ожидается, что в работах по строительству будут задействованы 1783 человека, появятся новые рабочие места.

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