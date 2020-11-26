Более 1,7 тысячи детей-сирот в Подмосковье обрели семью в 2020 году

В Московской области с начала 2020 года органы опеки устроили в новые семьи 1720 детей-сирот. Обязательным условием для будущих усыновителей является прохождение школы приемных родителей.

Министр образования Подмосковья Ирина Каклюгина заметила, что сейчас в регионе насчитывается свыше четырех тысяч приемных семей. Работа по устройству детей в семьи ведется ежедневно и является важным направлением деятельности регионального ведомства.

«С этой целью в регионе работает школа приемных родителей — ее прохождение является обязательным условием для усыновителей. В школе психологи, медики и юристы отвечают на самые актуальные вопросы, помогают подготовиться к родительству. Это совершенно бесплатно и доступно всем желающим взять ребенка в семью», — пояснила Каклюгина.

Подобных школ в Подмосковье 73. С начала года обучение в них прошли 1713 человек.

В Московской области, по последним данным, живут почти 24,5 тысячи сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В опекунских и приемных семьях находятся свыше 15,5 тысячи из них. С усыновителями живут почти восемь тысяч детей.