Подмосковье 22 ноября 2022, 20:57 Более 1,7 тысячи детей посетят пришкольные лагеря в Солнечногорске на осенних каникулах

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В Солнечногорском округе с началом осенних каникул открылись смены в 20 пришкольных лагерях. Заниматься там будут более 1,7 тысячи детей. Вместо уроков их ждут игры, мастер-классы и экскурсии.

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В солнечногорской школе № 5 прошло торжественное открытие смены детского лагеря «Лучик». Он работает трижды в году: осенью и весной открывает недельные смены, а летом ученики могут провести в нем целый месяц.

В этот раз в «Лучике» занимаются 95 учеников с первого по девятый класс. Пять дней в лагере вместе с занятиями и полноценным питанием обойдутся родителям всего в 300 рублей.

«Программа комплексная: для оздоровления детей, для развития, для различных мастер-классов. То есть дети у нас находятся под присмотром, они постоянно заняты, и это дает дополнительную возможность развития именно социального», — рассказала начальник ДОЛ «Лучик» МБОУ СОШ № 5 Елена Свирская.

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