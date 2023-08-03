Подмосковье 03 августа 2023, 17:48 Более 17 тысяч жителей Подмосковья воспользовались сервисом онлайн-записи к ветеринару с начала года Unsplash

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Владельцы питомцев стали в два раза чаще записывать их на прием в ветеринарные клиники Подмосковья через портал госуслуг. С начала года сервисом воспользовались более 17 тысяч человек.

«Сейчас 35% от общего количества посетителей клиник Госветслужбы Подмосковья записывают питомца на прием в режиме онлайн. Количество пользователей услуги выросло в два раза по сравнению с прошлым годом», — сообщил заместитель председателя правительства Московской области Георгий Филимонов.

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Сейчас онлайн-запись доступна в 51 клинику Госветслужбы Подмосковья. Записать питомца к врачу на вакцинацию, стерилизацию или осмотр можно, не выходя из дома. Для этого нужно авторизоваться на региональном портале через ЕСИА, затем в поиске ввести «Запись к ветеринару» и заполнить пункты формы.

Ранее губернатор Андрей Воробьев отметил, что в регионе запустят систему с искусственным интеллектом по отслеживанию бродячих собак на улицах. Пилотный проект заработает в июле этого года.

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