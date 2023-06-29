Подмосковье 29 июня 2023, 11:04 Более 17 тысяч жителей Подмосковья оформили визит к ветеринару онлайн с начала года Пресс-служба Минсельхозпрод МО

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Свыше 17 тысяч жителей Подмосковья записались на прием к ветеринару онлайн с начала года. Это 30% от общего числа посетителей клиник Госветслужбы.

Как рассказал заместитель председателя правительства Подмосковья Георгий Филимонов, записаться на прием ветклинику жители могут не выходя из дома через «Госуслуги». Им доступно 51 учреждение.

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«Мы видим, что услуга становится более востребованной. С начала года ею использовались уже более 17 тысяч человек», — сказал он.

Самыми популярными услугами стали запись на прием, вакцинацию, стерилизацию и кастрацию животного. По необходимости специалисты уточняют по телефону подробности и дают дополнительную информацию о предстоящей процедуре.

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