Подмосковье 27 февраля 2024, 11:30 Более 17 тысяч женщин прошли маммографию по самозаписи в Подмосковье в 2023 году Ирина Мальцева

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Женщины из Подмосковья могут самостоятельно записаться на маммографию и пройти исследование. В прошлом году такой услугой воспользовались свыше 17 тысяч жительниц региона.

«В 2023 году маммография помогла выявить отклонения у примерно одной тысячи жительниц. У 62 из них подтвердилось онкологическое заболевание», — рассказала начальник управления онкологической помощи министерства здравоохранения региона Ольга Отдельнова.

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В прошлом году маммологический центр открыли на базе Люберецкой больницы. Там уже обследовали более 4,6 тысячи женщин и выявили 136 случаев рака.

«Мы видим эффективность таких центров и планируем в этом году разворачивать новые», — отметила Отдельнова.

Самостоятельно записаться на маммографию могут жительницы Подмосковья старше 40 лет, которые не проходили обследование два года. Сделать это можно через портал госуслуг.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что медики региона смогут получать выплату до 30 тысяч рублей в месяц на аренду жилья.

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