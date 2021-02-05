facebook_pixel
    05 февраля 2021, 20:14

    Более 17 тысяч услуг по земле и имуществу предоставили в Подмосковье в электронном виде с начала года

    Анастасия Максимовских, Анастасия Сазонова

    Более 17 тысяч государственных и муниципальных услуг по земле и имуществу предоставили в электронном виде жителям Подмосковья с начала 2021 года. Об этом рассказала министр имущественных отношений региона Наталья Адигамова.

    На наиболее популярные услуги поступило более 8,5 тысячи обращений, среди них услуга по перераспределению земель (3,5 тысячи заявлений), на предварительное согласование предоставления земельных участков — более 1,8 тысячи, на предоставление земли в аренду и собственность без торгов — более 1,7 тысячи заявлений. Также 1,5 тысячи заявлений поступило на услугу по выдаче разрешений на размещение объектов на земельных участках.

    Зампред правительства Московской области — министр экологии и природопользования региона Андрей Разин отметил, что благодаря цифровизации госуслуг заявители могут оформить имущество или получить консультацию у специалистов удаленно, что является наиболее удобным и безопасным способом.

    С начала года количество заявлений на государственные услуги по земле и имуществу превысило 17 тысяч. В динамике наблюдается увеличение количества заявлений по оформлению недвижимости. Только за прошедшую неделю на имущественные услуги в Подмосковье подали более 4,5 тысячи заявлений

    Андрей Разинминистр экологии и природопользования Подмосковья.

    Подать документы на услуги земельно-имущественного блока можно через портал государственных и муниципальных услуг Московской области. Средний срок получения имущественных услуг составляет 15 рабочих дней.

    Ранее стало известно, что Пушкинскому округу передали земельные участки более чем для 160 многодетных семей.