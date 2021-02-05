Более 17 тысяч услуг по земле и имуществу предоставили в Подмосковье в электронном виде с начала года

На наиболее популярные услуги поступило более 8,5 тысячи обращений, среди них услуга по перераспределению земель (3,5 тысячи заявлений), на предварительное согласование предоставления земельных участков — более 1,8 тысячи, на предоставление земли в аренду и собственность без торгов — более 1,7 тысячи заявлений. Также 1,5 тысячи заявлений поступило на услугу по выдаче разрешений на размещение объектов на земельных участках.

Зампред правительства Московской области — министр экологии и природопользования региона Андрей Разин отметил, что благодаря цифровизации госуслуг заявители могут оформить имущество или получить консультацию у специалистов удаленно, что является наиболее удобным и безопасным способом.

С начала года количество заявлений на государственные услуги по земле и имуществу превысило 17 тысяч. В динамике наблюдается увеличение количества заявлений по оформлению недвижимости. Только за прошедшую неделю на имущественные услуги в Подмосковье подали более 4,5 тысячи заявлений Андрей Разин министр экологии и природопользования Подмосковья.

Подать документы на услуги земельно-имущественного блока можно через портал государственных и муниципальных услуг Московской области. Средний срок получения имущественных услуг составляет 15 рабочих дней.

Ранее стало известно, что Пушкинскому округу передали земельные участки более чем для 160 многодетных семей.