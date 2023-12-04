Подмосковье 04 декабря 2023, 20:09 Более 17 тысяч специалистов очищали Подмосковье от снега 4 декабря ГУСТ МО

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Сильные снегопады накрыли Московскую область еще 3 декабря, а в некоторых округах снег продолжался до сегодняшнего утра. Для уборки последствий непогоды задействовали более 17 тысяч специалистов и свыше 1,3 тысячи единиц спецтехники.

Руководитель Главного управления содержания территорий в ранге министра Светлана Аипова рассказала, что рабочий день начался в 05:00 утра. Основной задачей было расчистить входные группы, тротуары к объектам социальной инфраструктуры, а также внутридворовые проезды.

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«В 10 часов на маршруты выехала техника для противогололедной обработки покрытий и самосвалы», — добавила Светлана Аипова.

Она подчеркнула, что работники коммунальных служб стараются как можно быстрее расчистить городские локации. Помочь в этому могут и граждане — для этого необходимо соблюдать правила парковки и не оставлять автомобили возле контейнерных площадок.

ГУСТ МО ГУСТ МО ГУСТ МО ГУСТ МО

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал об увеличении штата коммунальщиков в Подмосковье. Также проводится закупка дополнительной снегоуборочной техники.

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