Подмосковье 03 сентября 2023, 15:50 Более 17 тысяч школьников встретили начало нового учебного года в Воскресенске Телеканал «360»

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Во всех образовательных учреждениях Воскресенска встретили День знаний. Новый учебный год начался для 17,6 тысячи детей. Будущие выпускники не скрывают волнений перед решающими экзаменами, а первоклассники с нетерпением готовятся проявить себя на уроках.

Гимназия № 1 является одной из самых больших в Воскресенске. Педагоги воспитывают успешных и разносторонних учеников, что неоднократно отмечали на региональном уровне.

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«Мы по праву гордимся нашими выпускниками. Министерство образования Московской области подводило итоги рейтинга лучших школ Подмосковья. В этом рейтинге гимназия № 1 городского округа Воскресенск занимает шестое место», — напомнил директор учебного заведения Александр Елисеев.

Выпускница гимназии Алина Бурова успешно окончила университет и вернулась в родные стены. Теперь девушка — учительница начальных классов, она готова передать свой приобретенный опыт детям.

«Это мой первый класс. У меня 32 человека, прекрасных моих маленьких ребят. Немножко волнительно», — поделилась преподавательница.

Лицей имени Стрельцова провел линейку в парке усадьбы Кривякино из-за большого количества учеников. Ребят поздравил глава округа Алексей Малкин, а также родители и родственники школьников.

«Дорогие дети, очень хочется, чтобы ваша жизнь была безоблачной, учеба шла легко и вы учились на одни пятерки. Слушайтесь своих дорогих родителей и педагогов», — заявил Малкин.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поздравил школьников с 1 Сентября. Он пожелал им сил, терпения и удачи, побед в учебе, творчестве и спорте.

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