Подмосковье 07 апреля 2023, 11:41 Более 17 тысяч школьников Подмосковья написали тренировочный ЕГЭ по географии и информатике Пресс-служба Министерства образования Московской области

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Свыше 17 тысяч подмосковных школьников написали тренировочный ЕГЭ по географии и информатике. Об этом сообщили в пресс-службе министерства образования Московской области.

В тренировочном экзамене участвовали 259 ППЭ. В каждом пункте были задействованы все аудитории и техническое оборудование.

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«Московская область продолжает готовиться к проведению выпускных экзаменов. Ребята смогли проверить свои знания, а сотрудники пунктов проведения отработать все организационные моменты», — добавили в ведомстве.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поздравил подмосковный физтех-лицей имени Капицы с победами на международной олимпиаде по физике. Школьники завоевали шесть медалей и в очередной раз подтвердили звание одной из лучших школ России.

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