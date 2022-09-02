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02 сентября 2022, 00:56

Более 17 тысяч школьников отпраздновали 1 сентября в Солнечногорске

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Школьники Солнечногорска собрались 1 сентября на торжественные линейки в честь Дня знаний. В этом году в округе за парты сядут порядка 17 тысяч 200 учеников. А путь длиной в 11 лет начался сегодня более чем для двух тысяч первоклашек.

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Первоклассники Солнечногорска 1 сентября дружно спели гимн и «Учат в школе», встретили своих одноклассников и учителей, а затем направились в кабинеты, которые на ближайшее время станут их вторым домом.

«В нашей стране День знаний — это общенародный праздник. Сегодня уже с утра друг другу шлем смс-ки, поздравляем, не учимся уже ни в школах, ни в институтах — нигде, но все равно, действительно, для наших людей День знаний — это ценность, это праздник», — отметила депутат Совета депутатов г. о. Солнечногорск Олеся Тыщенко.

Телеканал "360"

Телеканал "360"

В продолжение торжества школьников ждала развлекательная программа «Марафон знаний». Десятки маленьких учеников собрались в городском парке, чтобы отдохнуть перед началом учебного года. Для них подготовили увлекательную программу с анимацией и мастер-классами.

1 сентября губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил детей, родителей и учителей с началом учебного года.

Школы

1 сентября

Солнечногорск

Школьники

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