Подмосковье 21 февраля 2024, 15:40 Более 17 тысяч кровель домов Подмосковья проверили на наличие сосулек ГУСТ МО

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В ближайшие дни синоптики прогнозируют повышение температуры в Московской области. Сотрудники управляющих компаний уже начали осматривать кровли многоквартирных домов на наличие наледи.

«Когда в регион приходит потепление, пусть даже вызванное временным циклоном, работаем на упреждение — ставим задачу проверить крыши, козырьки, балконы и другие выступающие элементы многоквартирных домов на предмет снежных свесов или сосулек», — отметила руководитель ГУСТ Подмосковья в ранге министра Светлана Аипова.

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Только за три дня специалисты обследовали более 17 тысяч домов. О результатах проделанной работы они отчитываются в мобильном приложении «Проверки Подмосковья».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев внес предложения о поправках в федеральные законы по ЖКХ. Они связаны с контролем за теплоснабжением и подготовкой котельных к отопительному сезону.

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