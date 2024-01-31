Подмосковье 31 января 2024, 18:14 Более 17 тысяч домов капитально отремонтировали в Подмосковье за 10 лет Мин ЖКХ

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Программа по капитальному ремонту многоквартирных домов — одна из самых масштабных в Московской области. За десять лет в ее рамках в Московской области в порядок привели более 17 тысяч МКД.

Всего на территории Подмосковья расположены более 57 тысяч многоквартирных домов, 44,3 тысячи из которых включены в региональную программу капитального ремонта.

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«Ремонтируем фасады, кровли, выполняется ремонт инженерных сетей, подвалов, утепление фасадов, реализуются работы по другим элементам домов. Такой комплексный подход позволяет нам выполнить задачу, заходя на дом один раз», — сообщил министр ЖКХ Московской области Антон Велиховскй.

В 2024 году по программе капитального ремонта отремонтируют более четырех тысяч многоквартирных домов.

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