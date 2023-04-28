Подмосковье 28 апреля 2023, 13:19 Более 17 тысяч домов и садовых построек узаконили по «дачной амнистии» в Подмосковье с начала года Министерство имущественных отношений МО

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Садоводы Подмосковья активно регистрируют свою недвижимость по упрощенной схеме «дачной амнистии». С начала года таким образом узаконили более 17 тысяч построек, большая часть которых — жилые дома.

«Из зарегистрированных в этом году объектов более 13,5 тысячи — это дома общей площадью 1,8 миллиона „квадратов“. Налоговый потенциал этой недвижимости составляет 68,5 миллиона рублей», — рассказала заместитель председателя правительства Подмосковья Анна Кротова.

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В подмосковных СНТ живут около четырех миллионов человек. По словам министра имущественных отношений Московской области Натальи Адигамовой, с жителями регулярно проводятся встречи, где специалисты рассказывают о принципах «дачной амнистии». Дачникам объясняют, что незарегистрированные объекты недвижимости могут быть признаны самовольными постройками, а чтобы дом можно было продать или оставить по наследству, его нужно узаконить. «Дачная амнистия» позволяет сделать это быстро и просто.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что вовлечение имущества в оборот является одной из основных задач, связанных с развитием экономики и территории Подмосковья.

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